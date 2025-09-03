El primer candidato seccional de LLA cuestionó la gestión del exintendente Gay, ahora compañero de lista

A solo cuatro días para los comicios bonaerenses del 7 de septiembre, las cosas en La Libertad Avanza no están bien. Pero no todo gira en torno a los audios que involucran al exdirector de ANDIS, Diego Spagnuolo; a la secretaria general de la presidencia, Karina Milei; y a los primos Martín y Lule Menem.

Las diferencias internas tienen varios puntos de partida. Y otros tantos de llegada. En la sexta, puntualmente, la distancia entre el partido violeta y los referentes del PRO es notoria. A tal punto que el primero candidato a diputado provincial de LLA, Oscar Liberman, no dudó en cuestionar la gestión del exjefe comunal durante dos periodos, Héctor Gay.

“A mí su gestión no me pareció buena… me pareció malísima y se lo he dicho”, dijo el libertario el programa radial El Ágora. Lo manifestado no cayó nada bien entre algunos dirigentes del partido amarillo. Sucede que Gay es tercer candidato a diputado bonaerense en la misma boleta que lidera Liberman.

Y agregó que “él es dirigente de un espacio que está dentro de la alianza. Ese espacio entiende que es el mejor para esto. Está trabajando con nosotros programáticamente en las ideas de la libertad”. De esa manera, Liberman intentó diferenciar el presente con el pasado.

Con sus declaraciones, Liberman dejó en claro que la relación entre ambos partidos no es buena. Y que, de cara a los comicios del 7-S, las difrencias son importantes. Cabe recordar que Liberman compitió como aspirante a jefe comunal por LLA y casi logra dar la sorpresa. Sin embargo, pese a que se impuso al PRO cayó ante el actual intintendente, el camporista Federico Susbielles.

“Estoy repodrido del kirchnerismo (…) Siguen teniendo como referente a una presa que se afanó millones y millones de dólares”, manifestó en la misma entrevista. Eso sí, no dudó en justificar el veto de la ley de catástrofe para Bahía Blanca tras la inundación.

Aunque, en ese sentido, Liberman reconoció que los subsidios a comerciantes anunciados por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, todavía no llegaron y que, a pesar de los reclamos, los vecinos continúan esperando respuestas. “Estamos trabajando nosotros desde Bahía Blanca para que eso llegue. Llamamos todos los días, visitamos todos los días a la unidad gestora en Buenos Aires”. Cabe recordar que este domingo, cuando los bahienses voten, se cumplirán 6 meses de la inundación. (Data Clave). (03-09-25).