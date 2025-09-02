La ciudad

Vandalizaron luminarias públicas

La Municipalidad confirmó esta mañana que en los últimos días se registraron actos de vandalismo que afectaron varias luminarias en distintos puntos de la ciudad, lo que generó importantes perjuicios tanto para la seguridad de la vía pública como en la calidad de vida de los habitantes.

En este sentido, se están relevando las zonas afectadas para su pronta reparación.

Además, el municipio solicitó la colaboración de los vecinos para que denuncien cualquier hecho que vaya en detrimento del patrimonio del Estado.

Por último, subrayó: “Cuidar el espacio público es responsabilidad de todos. Con la ayuda de la comunidad, podremos mantener una ciudad más segura, iluminada y ordenada”. (02-09-25).

