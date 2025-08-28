(Entrevista en LA DORREGO) “Integrar una lista, más allá del lugar, implica una responsabilidad”

“Participar en política ya hoy es una responsabilidad”, aseguró por LA DORREGO Soraya Barandiarán, primera candidata al Concejo Deliberante de Somos Buenos Aires.

“Integrar una lista, en cualquier lugar, debe hacerse con responsabilidad. Obviamente, encabezarla implica mayor visibilidad, pero si hablamos de responsabilidad, todos, al decir que sí y comprometerse, asumen un gran compromiso”, dijo.

Consultada sobre si va a completar su mandato si resulta electa en las elecciones del 7 de septiembre, recordó que, cuando asumió su banca en 2021, su intención era permanecer los cuatro años. A raíz de la salida del doctor Leopoldo Vega de la asesoría legal del municipio, el por entonces intendente Raúl Reyes le pidió que pasara al Ejecutivo. “Desde el primer momento, mi idea fue poder completar esos cuatro años y, ahora, asumiendo esta responsabilidad, voy a querer continuar y cumplir el mandato”, afirmó.

Mencionó que su propósito en el Concejo será “desarrollar políticas públicas que respondan a las necesidades de la comunidad”.

Por su parte, Matías Isidro, sexto candidato a concejal, admitió que está “muy contento” por la oportunidad que le dio el intendente Juan Carlos Chalde y su equipo al incorporarse a una lista.

Si bien es su primera experiencia en integrar una lista, recordó que participó en una agrupación independiente durante sus años de estudio en la Universidad del Sur, en Bahía Blanca.

Sobre la motivación para aceptar el ofrecimiento, Isidro fue claro: “Es la primera vez que me ofrecen integrar la lista, estoy muy contento; siempre me gustó lo que tiene que ver con el diálogo y el acercamiento al vecino, lo social”, reflexionó.

Agregó que, para asumir este tipo de responsabilidad, deben confluir varios factores, tal como mencionó Soraya Barandiarán en otro contexto: “La idea me vino bien, me gustó y quiero acompañar a este equipo de trabajo”.

Habló, además, de su pertenencia a esta fuerza política: “Es una pertenencia en el sentido familiar. Mi abuelo fue, y mi madre también, afiliados al radicalismo; siempre hay un lazo familiar que nos une a estas cuestiones”.

Isidro también dio su visión sobre la campaña y la participación ciudadana: “Siempre he sido de la idea de que, para cambiar o continuar con algo, hay que inmiscuirse, participar y escuchar. Este es, como decía, el momento y el lugar donde quiero estar”.

