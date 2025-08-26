Política

El Concejo destacó que aprobó más de 500 disposiciones desde diciembre de 2023

El Concejo Deliberante local informó que, desde diciembre de 2023 hasta agosto de 2025, aprobó 504 disposiciones, entre las cuales se incluyen ordenanzas, resoluciones, decretos y comunicaciones.

“Este trabajo refleja la continuidad institucional y el compromiso del Cuerpo en dar respuesta a las necesidades de la comunidad”, destacó el cuerpo en un comunicado.

“Seguimos construyendo un Concejo cercano, activo y transparente”, añadió.

Luego, detalló que durante el citado período fueron sancionadas 214 ordenanzas, 171 resoluciones, 82 decretos y 37 comunicaciones. (26-08-25).

