Deportes

(Video) El golazo del montehermoseño Baltasar Rodríguez para Inter de Miami

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

El montehermoseño Baltasar Rodríguez marcó un golazo y le permitió a Inter Miami empatar 1 a 1 ante DC United como visitante, en el encuentro correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

El pibe de 22 años, surgido en Atlético Monte Hermoso y de paso por Racing de Avellaneda, marcó de volea y de afuera del área a los 63 minutos, en una segunda jugada que derivó de un córner de Rodrigo De Paul.

Con su primer gol en el club, Balta le permitió sumar un punto a Las Garzas, que no contaron con Lionel Messi (no viajó por descanso), para llegar a los 46 puntos y mantenerse en la quinta posición de la Conferencia Este, dentro de los puestos de playoff.

https://twitter.com/MLSes/status/1959421870241186298

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Monte indetenible: goleó a San Martín, lleva 11 victorias en fila y 15 sin perder

El bahiense Nehuén Huerta ganó la prueba El Perdido Corre

Atlético Monte Hermoso buscará dar otro paso por la ventaja deportiva frente a San Martín

Esta tarde tendrá lugar otra edición de El Perdido Corre

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior