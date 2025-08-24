(Video) El golazo del montehermoseño Baltasar Rodríguez para Inter de Miami

El montehermoseño Baltasar Rodríguez marcó un golazo y le permitió a Inter Miami empatar 1 a 1 ante DC United como visitante, en el encuentro correspondiente a la Major League Soccer (MLS).

El pibe de 22 años, surgido en Atlético Monte Hermoso y de paso por Racing de Avellaneda, marcó de volea y de afuera del área a los 63 minutos, en una segunda jugada que derivó de un córner de Rodrigo De Paul.

Con su primer gol en el club, Balta le permitió sumar un punto a Las Garzas, que no contaron con Lionel Messi (no viajó por descanso), para llegar a los 46 puntos y mantenerse en la quinta posición de la Conferencia Este, dentro de los puestos de playoff.

https://twitter.com/MLSes/status/1959421870241186298