Monte indetenible: goleó a San Martín, lleva 11 victorias en fila y 15 sin perder

Se jugó la 20ma. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.

Estos fueron los resultados:

Atlético 3 (Matías Martin, Nicolás Lozano, de penal; Franco Ortíz)
San Martín 0

Independiente 5 (Tobías Escobar, Nicolás La Petra -2, Joaquín Maiques, Valentín Favre)
Ventana 0

Porteño 3 (Nicolás Restivo, Ariel Espínola, Maximiliano Mastrángelo, de penal)
Ferroviario 1 (Francisco De Abajo, de penal)

Progreso 0
SUPA 2 (Lucas Irusta, Franco Costa)

Villa Rosa 0
Suteryh 2 (Ciro Folasco, Tiziano González)

POSICIONES: Monte, 49 puntos; Independiente, 41; SUPA, 38; Ferroviario y Porteño, 35; San Martín y Villa Rosa, 23; Suteryh, 19; Progreso, 10; Ventana, 8. 

PRÓXIMA FECHA (21era.): San Martín vs. Villa Rosa, Ferroviario vs. Monte, SUPA vs. Porteño, Ventana vs. Progreso y Suteryh vs. Independiente. (24-08-25).

