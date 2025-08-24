La Región

Escuela 8 de Oriente: tras la preocupación de una vecina, desde el Consejo Escolar destacaron que se trabaja para solucionar el inconveniente eléctrico

En respuesta a la preocupación expresada a LA DORREGO por una vecina de Oriente acerca de un corto circuito y la falta de agua en el edificio de la Escuela Primaria 8 (EP 8) (cliquear acá), fuentes del Consejo Escolar se comunicaron con la redacción de nuestra radio para aclarar la situación y llevar tranquilidad a las familias de los alumnos.

“Desde el viernes pasado un electricista está trabajando para solucionar” el problema. “Incluso, ayer y hoy se han realizado labores para resolver el inconveniente”, destacaron. (24-08-25).

