El Whatsapp de los vecinos: una preocupación que llega desde Oriente

“Soy una ciudadana de Oriente y preferiría hacer un comentario anónimo para evitar problemas a mi familia o a mí misma. Sin embargo, el edificio de la EP 8 tiene un corto circuito que, además, afecta la bomba de agua desde hace meses. Las clases se imparten llevando baldes de agua a los baños y al comedor. Se dictan clases en seis instituciones educativas de ese lugar: EP 8, EES 1, CENS, ISFD 3621, Centro de Formación Profesional y la primaria de adultos. No se puede higienizar. Es para la solución, no para generar problemas”. (24-08-25).

