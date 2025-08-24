(Entrevista en LA DORREGO) Manuela Alonso: La lista está integrada por gente “comprometida, trabajadora y luchadora”

Manuela Alonso, primera candidata al Concejo Deliberante de Fuerza Patria, aseguró por LA DORREGO que ha participado de campañas electorales anteriores, siempre vinculada a este sector político. Destacó que su designación para ocupar el casillero más importante de la boleta fue resultado de un acuerdo interno, y aseguró que asume la responsabilidad con convicción y escuchando la voz de los vecinos.

Destacó las luchas gremiales y políticas que marcaron su entorno familiar. “Vengo de luchas políticas y debates intra hogar”, señaló. Subrayó que su compromiso no es nuevo: militante desde hace años, participó en 2017 como candidata al Consejo Escolar.

Sobre la gestión local, Alonso enfatizó la necesidad de seguir en la gestión de viviendas, limpieza, agua y seguridad. También consideró que muchas ordenanzas aprobadas por el Concejo “no se ejecutan”, por lo que prometió insistir en la ejecución y en la articulación entre municipio y provincia. En tal sentido, evaluó la relación con el gobierno provincial y sostuvo que la presencia del gobernador es clave para sostener políticas públicas y derechos sociales, como la defensa de la Ley de Discapacidad, cuestionando en tal sentido el veto del presidente Milei.

En otro tramo de la entrevista, llamó a las y los vecinos a votar el 7 de septiembre para transformar la realidad desde el Concejo Deliberante.

Sobre la campaña, explicó que trabajan en equipo, con una agenda coordinada, y que la tarea incluye visitas a distintas localidades.

Como docente, al ser consultada sobre la cuestión educativa, Manuela valoró la labor de Mariana Lopetegui, consejera escolar de su espacio político.

Por último, volvió a convocar a la ciudadanía a participar, votar y acompañar a una lista “comprometida, trabajadora y luchadora”, comprometiéndose a que su militancia no terminará en la puerta del Concejo, sino que se traducirá en acciones para la gente trabajadora.

Escuchá la nota:

24-08-25