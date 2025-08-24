La ciudad

Este lunes será presentada en nuestra ciudad Eco Feria

La Secretaría de Medio Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la comuna anunció que se presentará en nuestra ciudad la Feria Itinerante de Ecología y Ambiente, Eco Feria.

Será desde el lunes 25 en el Teatro Italiano.

La feria consiste en un espacio lúdico para el aprendizaje de los niños sobre temas relacionados con la manipulación y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

Esta iniciativa, impulsada por la diputada Anahí Bilbao, según se explicó, propone diferentes estaciones en las que los niños participan de forma lúdica para aprender, entre otros temas relevantes, sobre el reciclaje y el cuidado del medio ambiente. (24-08-25).

