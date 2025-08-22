Anunciaron la modernización del alumbrado público en Monte Hermoso con el reemplazo de más de 140 luminarias

El municipio de Monte Hermoso anunció que en breve comenzarán los trabajos para la sustitución de los antiguos aparatos de sodio de 250 watts por luminarias de tecnología led de 160 watts en el marco del Plan de Alumbrado Público Eficiente que ya abarca el 50 por ciento del alumbrado urbana.

Financiado por el Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires, este plan tiene por objetivo seguir avanzando en el recambio progresivo del sistema de alumbrado promoviendo el ahorro y el uso eficiente de la energía que permite disminuir costos de mantenimiento, asegurar una mayor vida útil de los artefactos, y reducir la contaminación lumínica mejorando las condiciones de visibilidad.

Según se anticipó serán reemplazadas 146 luminarias en 17 arterias, detallando algunas de ellas:

− Av. Pte. Alfonsín, entre Av. Argentina y Av. Bahía Blanca

− Dr. René Favaloro, entre Faro Recalada y Neuquén

− Legh II, entre Faro Recalada y Neuquén

− Río Dulce, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

− Dr. Zabala, entre Faro Recalada y 1° de Abril

− Chaco, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

− Formosa, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

− Luzuriaga, entre Faro Recalada y Felipe Deluster

− Río Atuel, entre Recalada y Fossatty y entre Deluster y Av. Gral San Martín

− Gregorio Juárez, entre Faro Recalada y Bahía Blanca

− Pampa, entre Av. Fossatty y San Martin

− Costa, entre Faro Recalada y Fossatty y entre Sutton y Av. San Martín

− Felipe Deluster, entre Luzuriaga y Río Atuel

− Pedro de Mendoza, entre Deluster y Puerto Madryn

− Dufaur, entre Av. San Martín y Puerto Madryn

− Bosque Alegre, entre Dufaur y Av. Majluf

− Dorrego, entre Av. Bahía Blanca y Fossatty

La tecnología led ha convertido al alumbrado público en un sistema más sustentable, alcanzando un ahorro energético de hasta el 50 % y una disminución de hasta el 30 % en gastos de mantenimiento, además de contribuir a la reducción de la huella de carbono. (Noticias Monte Hermoso). (22-08-25).