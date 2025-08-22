Se realiza este viernes la Expo Joven 2025

La ciudad

Desarrollo Humano de la comuna, a través del Área de Juventud y en articulación con la Jefatura Distrital de Educación, informó que hoy, viernes 22, de 8:30 a 13:00, se llevará a cabo en el Polideportivo de Coronel Dorrego la Expo Joven 2025: una jornada educativa y de orientación destinada a los estudiantes del distrito, abierta también a toda la comunidad.

La propuesta contará con más de 20 stands y la participación de más de 10 universidades, centros de formación, la Armada Argentina, además de charlas con profesionales, espacios didácticos e interactivos, e información sobre becas y residencias.

Participarán todos los alumnos de 5.º, 6.º y 7.º año de las escuelas del partido de Coronel Dorrego. Asimismo, la exposición estará abierta al público en general, ofreciendo un espacio para conocer de cerca la oferta educativa y laboral disponible.

La Expo Joven 2025 busca ser un puente entre los jóvenes, las instituciones educativas y el mundo del trabajo, brindando herramientas para la toma de decisiones en una etapa clave de sus vidas. Desde la organización manifestaron que se espera una muy buena concurrencia de estudiantes. (22-08-25).

