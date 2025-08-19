El Taller Protegido destacó la reciente visita del diputado Dichiara y anunció que recibirá 2 millones de pesos para el mantenimiento de su edificio

La Asociación Integral del Discapacitado (AID), entidad que administra el Taller Protegido Vida Nueva, informó que el pasado jueves 14, ante una invitación de su presidente, Carlos Madera Murgui, visitó la entidad, fuera de agenda, el vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, que fue acompañado por dirigentes, concejales y candidatos de Fuerza Patria local.

“Luego de interesar al funcionario sobre las necesidades de la institución, agradeciendo en enlace de Macarena Flores, conseguimos el otorgamiento de dos millones de pesos. Una vez cumplidos los planes institucionales requeridos recibiremos el monto, que será destinado al mantenimiento del edificio”, anunció la AID en un comunicado.

“Destacamos la complacencia y el resultado de la visita de alguien cercano y comprometido con la entidad desde siempre”, completó. (19-08-25).