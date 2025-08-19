Campaña solidaria para la operación de Tiago Ulmann Soria

Los padres de Tiago Ulmann Soria viven horas desesperantes mientras buscan reunir el dinero que necesitan para la operación de su hijo accidentado.

Para ello, ya está activa una campaña de ayuda a Tiago a través de la cual, con el alias tiago.ullmann.ayuda, buscan recaudar los 5.000.000 de pesos que cuesta la operación en el Hospital Español de Bahía Blanca, donde, en la tarde del lunes, fue sometido a una serie de estudios que determinaron la existencia de un aplastamiento en la tercera vértebra y un riesgo importante de no volver a caminar a raíz de las lesiones sufridas cuando chocó contra una camioneta en la intersección de la avenida San Martín y la calle Azcuénaga de Tres Arroyos en la mañana del domingo.

Vanesa Soria y Sebastián Ulmann se acercaron a la redacción del diario La Voz del Pueblo para compartir su testimonio y el avance de una recaudación que está cerca de lograrse, ya que durante las últimas horas habían conseguido 3.000.000 de pesos.

El alias para ayudar es tiago.ullmann.ayuda.

“Ayer, cuando fuimos a Bahía Blanca, le hicimos los estudios; lo vio una neurocirujana y dijo que está complicado porque pasa el tiempo y aumenta el riesgo de que no pueda volver a caminar. Él ahora está inmovilizado para evitar que se lesione más”, dijo Vanesa, antes de agregar que “hay una esperanza, pero tiene que ser ahora”.

Por su parte, su papá Sebastián fue más preciso con los plazos del cuerpo de su hijo: “la neurocirujana nos dijo que Tiago, después de la operación, ‘está caminando’, pero no puede pasar de esta semana”.

Inevitablemente emocionado por la situación, Sebastián no puede evitar quebrarse cuando menciona el camino recorrido hasta el momento tras este objetivo: “ya llevamos recaudados tres millones gracias a gente de toda la zona de Tres Arroyos, Coronel Dorrego, los amigos, el club de fútbol donde él jugaba, gente de Chile, de Córdoba, de todos lados, están haciendo donaciones. La gente del Hospital Pirovano son unos genios; incluso están buscando otro hospital donde internarlo porque ese es el costo porque la obra social no cubre”.

Tiago es dorreguense; desde hace meses trabaja en un comercio y juega al fútbol. “Vinimos desde Coronel Dorrego hace un año buscando una vida mejor”, recordó Sebastián, antes de hacer referencia a lo que estaba haciendo su hijo al momento del choque:

“iba al centro a ver si encontraba algo abierto para comprarse un pantalón, salió de casa a comprarse un pantalón y está casi paralítico”, y, entre lágrimas, comentó: “es algo básico, hay que tener plata para salir adelante. Si hubiéramos tenido dinero, hoy Tiago estaba caminando”.

Tiago sufrió la grave herida cuando circulaba en su moto por la avenida San Martín de Tres Arroyos y, al llegar a la intersección con la calle Azcuénaga, chocó con el lateral izquierdo de una camioneta marca Chevrolet S10 conducida por un jubilado de 73 años, cuyo seguro apenas alcanzó para el traslado a Bahía Blanca, indicaron. “Nosotros ni conocemos a la persona que manejaba la camioneta”, dijeron, haciendo referencia a la nula comunicación del ocupante del vehículo mayor con la familia del accidentado.

Ahora, una carrera contrarreloj para salvar la columna de Tiago está en marcha y, una vez más, está planteado el desafío solidario de los tresarroyenses para ayudar. No queda mucho dinero por recaudar, pero tiempo para lograrlo tampoco. (La Voz del Pueblo). (19-08-25).