La ciudad

Aprender jugando: Eco Feria para cuidar el medio ambiente

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad anunció que se presentará en nuestra ciudad la Feria Itinerante de Ecología y Ambiente, Eco Feria.

Será este lunes 25, en el Teatro Italiano.

La actividad consiste en un espacio de juego para el aprendizaje de niños sobre temas relacionados con la manipulación y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

La Feria, iniciativa que lleva adelante la diputada Anahí Bilbao, propone diferentes estaciones donde los niños participan jugando para aprender más en detalle aspectos relativos al reciclaje, entre otros temas relevantes vinculados al cuidado del medio ambiente. (19-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

Promover el uso responsable y respetuoso de redes sociales en comunidades como la nuestra

El Taller Protegido confirmó aumentos, destacó la visita de Priscila Minnard y convocó para manifestarse este miércoles en la plaza central contra el veto a la Ley de Discapacidad

Fue inaugurada la nueva farmacia del Hospital Municipal

Este viernes se realizará la Expo Joven 2025 en el polideportivo

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior