Aprender jugando: Eco Feria para cuidar el medio ambiente

La Secretaría de Ambiente, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad anunció que se presentará en nuestra ciudad la Feria Itinerante de Ecología y Ambiente, Eco Feria.

Será este lunes 25, en el Teatro Italiano.

La actividad consiste en un espacio de juego para el aprendizaje de niños sobre temas relacionados con la manipulación y el tratamiento de los residuos sólidos urbanos.

La Feria, iniciativa que lleva adelante la diputada Anahí Bilbao, propone diferentes estaciones donde los niños participan jugando para aprender más en detalle aspectos relativos al reciclaje, entre otros temas relevantes vinculados al cuidado del medio ambiente. (19-08-25).