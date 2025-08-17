Inquietud por el costo de las tomografías en la ciudad

Al menos tres vecinos hicieron saber a LA DORREGO su inquietud sobre el cobro de una tarifa que consideran elevada para hacerse una tomografía en el Hospital Municipal María Eva Duarte de Perón.

Uno de ellos valoró que la infraestructura tecnológica haya avanzado y que este servicio esté disponible en la ciudad, pero sostuvo que el valor de 80.000 pesos por cada tomografía es excesivo y no asegura el acceso equitativo a la salud.

“Entendemos que la inversión en tecnología implica costos operativos, mantenimiento y personal especializado. Pero en un hospital público creo que es muy elevado el cobro de 80 mil pesos. Como las autoridades no lo explicaron convenientemente cuando se habilitó el tomógrafo, nos encontramos con esta sorpresa. Debe pensarse en el bolsillo de las personas, especialmente de aquellos que tienen ingresos escasos”, reflexionó.

Otra de las fuentes dijo que, en varias localidades, la atención en hospitales públicos mantiene tarifas subsidiadas o suspende cobros para ciertos estudios cuando se cumplen criterios clínicos y sociales. Consideró que esa opción podría aplicarse aquí.

“Tal vez se estén priorizando tarifas solidarias o el no cobro para pacientes con vulnerabilidad económica, pero no sabemos. Tendría que haberse aclarado para saber a qué atenernos”, mencionó uno de los vecinos.

“Creo que la tecnología médica debe estar al servicio de la comunidad. Está bueno que haya un tomógrafo, pero no lo es tanto que la Municipalidad pretenda recuperar la inversión en cuotas con el cobro de 80 mil pesos por paciente”, cuestionó. (17-08-25).