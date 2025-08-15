Así se festejará el Día de las Infancias en Dorrego y Marisol

La Municipalidad, a través de Deportes y Cultura, anunció que festejo por el Día de las Infancias será mañana sábado, 16 de 14 a 18, en el polideportivo municipal.

La entrada será libre y gratuita.

Habrá inflables, juegos y entretenimientos. Además, actuará la Murga “Los Verdaderos Rebeldes”, entre otros artistas locales invitados.

Por su parte, en Marisol la celebración será este domingo 17, desde las 15, frente a la cochera municipal, calle San Luis, entre Santa Fe y Tucumán.

Habrá juegos de kermesse, inflables y la actuación de la Payasa «Amelí». (15-08-25).