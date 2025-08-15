Fue inaugurada la posta policial en Sauce Grande

El intendente de Monte Hermoso Hernán Arranz inauguró junto a autoridades y vecinos de Sauce Grande la posta policial ubicada junto a la delegación, que prestará servicio ininterrumpido con personal específico y un móvil a disposición destinado a tareas de prevención y control.

En lo que conlleva la gestión del Ejecutivo, en este último año y medio, la localidad sumó cámaras de seguridad en lugares estratégicos, un puesto de control en el ingreso al balneario, se reforzaron las tareas de prevención junto a Guardia Urbana, se dispuso de un móvil específico para recorrer lugares de difícil acceso. Además, personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana que recepciona demandas o consultas de lunes a viernes en el PIC y durante todo el año se realizan operativos de control vehicular sorpresivos, según detalló el Ejecutivo montehermoseño.

“Estamos muy contentos de inaugurar esta obra que fue anunciada hace un tiempo pero que los vaivenes económicos demoraron su finalización y que pudimos terminar con fondos municipales a través de SAPEM”, dijo Arranz.

“Este edificio nos permite cumplir con una demanda de la comunidad sauceña que es la de tener policía las 24 horas con un móvil en el lugar y con personal policial propio”, añadió.

Agradeció la gestión del subsecretario de Fiscalización y Control Policial del Ministerio de Seguridad Bonaerense, Federico Montero, presente en el acto, “quien tuvo un rol muy importante en la gestión de esta Posta Policial y del nombramiento de efectivos”.

“La verdad es que estamos muy felices de poder cumplir con las y los vecinos de Sauce que viene creciendo a pasos agigantados y donde viven durante el año unos mil vecinos quienes van haciéndonos saber demandas a las que nosotros tratamos de responder con soluciones” aseguró.

“El crecimiento de Monte Hermoso viene hacia el este, por lo que venimos trabajando en armar los servicios necesarios como la gestión del Camino de Cintura, la obra de infraestructura energética, la delegación, las nuevas pasarelas y el mantenimiento permanente”, dijo.

“Valoramos mucho el cara a cara, contamos con un delegado que trabaja diariamente de cara a la gente y les quiero anunciar que también vamos a comenzar a reunirnos una vez por mes los distintos integrantes del Ejecutivo con las diferentes asociaciones y vecinos”, destacó.

“Estamos del lado que hay que estar, del lado de la gente, buscando siempre soluciones”, completó.

Por su parte, Montero reconoció la gestión del Intendente y del secretario de Seguridad Ciudadana, Fernando Vera.

Luego, dijo: “Lamentablemente, tenemos un Estado Nacional que abandonó la gestión en muchos aspectos y la seguridad es uno de ellos, pero detrás de un hecho de inseguridad hay una familia, hay un montehermoseño, y es muy importante trabajar en conjunto”.

“Monte Hermoso es una de las mejores playas de la provincia de Buenos Aires y de nuestra Argentina además de ser una ciudad preparada, amigable confortable y con más y mejor seguridad”, finalizó el dorreguense. (15-08-25).