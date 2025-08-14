La Liga de Comercio de Gonzales Chaves pide freno a nuevos supermercados chinos en la localidad

Ante la posible apertura de nuevos supermercados chinos en la localidad de Gonzales Chaves, la Liga de Comercio e Industria de la localidad pidió formalmente la suspensión de habilitaciones hasta que se revise y actualice el marco normativo vigente. Esta medida responde a la preocupación sobre el impacto que estos grandes establecimientos podrían tener en los pequeños comercios locales, especialmente aquellos ubicados en los barrios, que ya enfrentan una situación económica delicada.

Durante una reciente reunión con concejales del distrito, representantes de la Liga analizaron las ordenanzas N° 3084 y N° 3415, que regulan la radicación y el funcionamiento de los comercios. Se planteó la necesidad de avanzar hacia una nueva normativa que contemple la realidad actual y que se articule con la Ley Provincial N° 12.573.

“Cuatro supermercados chinos en Chaves es un exceso que atenta contra el desarrollo normal del comercio local”, afirmó Juan Manso, presidente de la Liga. Como ejemplo, mencionó la experiencia de Pilar, donde se suspendieron temporalmente las habilitaciones hasta establecer una normativa más adecuada. “Necesitamos herramientas claras que nos permitan ordenar el crecimiento comercial sin perder de vista los controles bromatológicos y de habilitación que exige la ley”, añadió.

El encuentro, que incluyó a concejales de distintos bloques, marcó el inicio de un camino de trabajo conjunto. Desde la Liga se destacó la importancia de garantizar que los controles municipales se ajusten rigurosamente a lo establecido por las ordenanzas y la legislación provincial, fortaleciendo así la transparencia y la equidad en el desarrollo comercial.

“Queremos que la Liga sea reconocida como un puente entre el comercio y la industria, y que se nos convoque cada vez que se debatan temas que impactan en el sector”, concluyó Manso.

Desde la Liga, se reafirmó el compromiso con el comercio local y la construcción de un modelo de desarrollo que contemple a todos los actores. (14-08-25).