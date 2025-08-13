Fue creado por ordenanza el programa municipal de préstamos destinados a la conexión domiciliaria de energía eléctrica

Finalmente, el Concejo Deliberante dorreguense convirtió en ordenanza un proyecto del bloque de la UCR para la creación de un programa municipal de préstamos destinados a la conexión domiciliaria de energía eléctrica.

Según los argumentos, la norma surge ante la importancia vital que tiene la energía eléctrica en los hogares, ya que permite el uso de artefactos, electrodomésticos, iluminación, sistemas de calefacción y refrigeración. Sin embargo, muchas familias del distrito enfrentan dificultades económicas que les impiden realizar la construcción e instalación del pilar de luz, paso previo a la conexión del medidor eléctrico.

El proyecto contempla que, en casos donde las familias no puedan afrontar estos costos, puedan acceder a un préstamo de hasta 400.000 pesos para la compra de materiales y elementos necesarios para la conexión eléctrica.

Los beneficiarios deberán acreditar que la obra se realiza en una vivienda propia, de uso familiar y ocupación permanente, además de demostrar ingresos mensuales entre uno y dos haberes mínimos jubilatorios.

El Departamento Ejecutivo tendrá la facultad de otorgar planes de pago en hasta 36 cuotas mensuales y consecutivas, con un interés del 3% mensual, bajo el sistema de amortización francés. En casos especiales, se podrán extender a 48 cuotas. Los recursos recaudados por estos préstamos serán destinados a fortalecer un fondo municipal que permitirá financiar futuras conexiones eléctricas en el distrito. (13-08-25).