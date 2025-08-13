Comunicado del PJ José A. Guisasola: “La unidad no debe ser una consigna vacía”

La presentación de la lista local de Fuerza Patria generó críticas por parte del PJ José A. Guisasola de El Perdido. A través de un comunicado enviado a la redacción de LA DORREGO, destacó que “un grupo reducido decidió, a espaldas de las bases y sin consensos, el armado electoral, excluyendo deliberadamente a compañeras y compañeros de distintas corrientes, así como a militantes nuevos y de larga trayectoria”.

“No se trata de un hecho menor: es una forma de vaciar de contenido la palabra unidad”, sostuvo. En su visión, la unidad no se declama, se construye con transparencia, con debate abierto y con la participación de todos y todas, lejos de mensajes de texto, llamadas furtivas o arreglos de pasillo.

Señalaron que el espacio político ha sostenido, durante años, propuestas, objetivos y un trabajo territorial constante que hoy fue ignorado. Aunque lamentaron no poder representar en esta instancia a su pueblo, afirman que no tolerarán ni convalidarán manejos que distan de la democracia y de los principios del movimiento peronista.

“A los compañeros y compañeras de El Perdido” les aseguraron que esta exclusión no los detiene y que continuarán organizándose, fortaleciendo sus bases y luchando hasta lograr el reconocimiento y el lugar que merecen. “El pueblo por el que trabajamos todos los días no puede ser rehén de decisiones tomadas a espaldas de su gente”, subrayaron.

Por último, hicieron un llamando a “militantes, vecinos y vecinas a encontrarse, debatir y construir juntos la verdadera unidad: aquella que nace desde abajo, con la voz y la fuerza del pueblo”. (13-08-25).