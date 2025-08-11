Se reunieron representantes de la Comarca Río Quequén Salado

Se realizó este viernes una reunión de la Comarca del Río Quequén Salado. Fue en la oficina de Turismo local y participaron representantes de las áreas de Turismo de las municipalidades que la integran para continuar con el fortalecimiento de la promoción conjunta de la región.

Uno de los puntos salientes del encuentro fue la definición del logo oficial de la comarca. El emblema será clave para la identidad visual del proyecto y será utilizado en una importante variedad de materiales de difusión, con la finalidad de unificar la imagen de la Comarca.

Además, fueron considerados otros aspectos relativos al desarrollo turístico, como la implementación de nuevas infraestructuras y servicios. (11-08-25).