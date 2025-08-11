Elevan a juicio a dos responsables por la muerte de un paciente durante un traslado en ambulancia

En el marco de una investigación llevada a cabo por la Unidad Fiscal de Investigación Judicial (UFIJ) N°1 de Bahía Blanca, dirigida por el fiscal Cristian Aguilar, finalizó la etapa de instrucción y fue elevada a juicio la causa que involucra a Juan Manuel Brandan Huber y Cristian Rafel Steinekker. Ambos son acusados de no haber tomado las precauciones necesarias para evitar la caída de un hombre de 81 años, quien, tras sufrir un golpe durante el traslado, posteriormente falleció.

Los hechos ocurrieron el 19 de abril de 2024 en Bahía, cuando Brandan Huber, socio gerente de la empresa de traslados en ambulancias “Socorro y Bienestar S.R.L.”, en compañía de Steinekker, trasladaron a la víctima desde el Hospital de la Asociación Médica “Dr. Felipe Glasman” hasta su residencia en la calle Nicolás Pérez. La ambulancia, un vehículo marca Renault Master, no contaba con la habilitación correspondiente por parte de las autoridades para llevar a cabo el servicio de traslado de pacientes y tenía prohibición para circular.

Al llegar al destino, Brandan Huber, al mando del vehículo, condujo en contramano los últimos metros por la calle Nicolás Pérez, sin que existiera una emergencia que justificara tal maniobra. Tras detener el vehículo, Steinekker intentó ayudar al paciente, que se encontraba en una camilla y tenía movilidad reducida, a descender del auto. Sin embargo, el paciente no estaba asegurado adecuadamente y, al intentar levantar la camilla hacia la vereda, perdió estabilidad, resultando en la caída del hombre, quien impactó su cabeza contra el cordón de la vereda.

La caída causó que el paciente sufriera un edema por contusión encefálica en el lóbulo temporal izquierdo, lo que le provocó la muerte minutos después del incidente. En consecuencia, la fiscalía ha imputado a Brandan Huber y Steinekker por haber incumplido sus deberes de cuidado, calificando el hecho como homicidio culposo. (11-08-25).