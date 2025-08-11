Policiales

¿Quiénes eran las tres personas que murieron en el accidente de la Ruta 3?

En la mañana de hoy, en el hospital Español de Bahía Blanca, falleció el conductor de la camioneta que protagonizó ayer el trágico choque y vuelco en la ruta 3 sur y de esa manera son tres las víctimas mortales, se confirmó desde la subcomisaría de General Cerri.

Se trata de Jorge Velandi, de 76 años, quien sobre las 17.15 del domingo iba al mando de una camioneta Toyota Hilux de color blanca cuando, aparentemente, intentó sobrepasar la marcha de un Renault Sandero que iba en el mismo sentido -sur/norte-, lo rozó y perdió el control de la unidad y volcó en la banquina.

El hecho se produjo en el kilómetro 706 de la ruta 3 sur y provocó el fallecimiento, en el acto, de Nancy y Miriam Louvecez, de 68 y 64 años, respectivamente. Las mujeres, al parecer, iban en la parte de atrás del habitáculo de la camioneta y habrían sido despedidas del mismo.

El cuarto ocupante de la camioneta fue identificado Horacio Groso, quien está internado en el Español pero, en principio, fuera de peligro.

En el Sandero viajaba una familia de Punta Alta, con dos niños, y todos resultaron ilesos. (La Nueva.). (11-08-25).

