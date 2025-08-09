Deportes
Independiente recibirá a Ferroviario en un prometedor derby
Con el clásico de la ciudad entre Independiente y Ferroviario como principal atractivo, se jugará este domingo la 18va. fecha del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat.
Este es el programa de encuentros: Villa Rosa vs. Ventana, Suteryh vs. SUPA, Independiente vs. Ferroviario, Progreso vs. San Martín y Porteño vs. Monte.
POSICIONES: Atlético Monte Hermoso, 40 puntos; Independiente, 34; Ferroviario y Porteño, 32; SUPA, 31; Villa Rosa, 20; San Martín, 17; Suteryh, 13; Progreso, 10; Ventana, 9. (09-08-25).