Diego Bertone no podrá ser candidato de Fuerza Patria

La Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires resolvió no habilitar la candidatura de Diego Bertone como segundo candidato a concejal de Fuerza Patria.

Trascendió que la decisión del organismo estaría relacionada con la cantidad de mandatos que habría cumplido el edil de Oriente en el cuerpo.

Bertone reemplazó en 2020 a Osvaldo Barcelona a raíz de su renuncia y completó el período del abogado. Luego, fue electo en 2021. Sin embargo, antes del reemplazo definitivo a Barcelona, ejerció algunas suplencias frente a pedidos de licencias de concejales titulares. Por esta razón, la Junta habría considerado que cumplió dos mandatos enteros y lo inhabilitó para buscar un tercer periodo consecutivo.

Los representantes legales de la lista liderada por Manuela Alonso habían hecho un descargo que, evidentemente, no fue tenido en cuenta.

De esta manera, el segundo casillero de la boleta es para Luis Alfredo Amuchastegui, que ocupaba el cuarto lugar.

09-08-25