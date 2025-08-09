Celebración por los 76 años de la modalidad de educación especial y jornada “Leer en Comunidad”

En el marco del 76° aniversario de la Modalidad de Educación Especial y de la jornada “Leer en Comunidad”, las escuelas especiales de nuestro distrito llevaron a cabo una emotiva actividad en la que entregaron mochilas y útiles escolares a sus estudiantes.

Esta iniciativa busca fortalecer el acceso a la educación y acompañar a las y los alumnos en su proceso de aprendizaje.

Además, en esta jornada se presentó la colección de libros “Tiempo de Leer”, que fue compartida con las comunidades educativas. Durante el evento, las familias, docentes y estudiantes participaron de lecturas y celebraron juntos el valor de la lectura como herramienta de inclusión y desarrollo.

“Desde las instituciones educativas, expresamos nuestro agradecimiento por el acompañamiento de Dolores Bogarin y Mariel Greppi, integrantes del equipo de la modalidad; Eugenia González, representante del Instituto de Educación; el intendente municipal Juan Chalde; las consejeras escolares y la Inspectora de la Modalidad de Educación Especial, Eugenia de Dios”, destacó Jefatura Distrital en sus redes sociales.

“Destacamos el compromiso del Gobierno Provincial, que no solo impulsa políticas para una educación pública de calidad, sino que fortalece el acceso a la lectura y la igualdad de oportunidades mediante la entrega de libros, mochilas y materiales escolares para nuestras y nuestros estudiantes”, completó. (09-08-25).