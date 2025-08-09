Una mujer de 83 años falleció en un incendio en Bahía Blanca

Personal de polìcia, Bomberos del Cuartel Central y Defensa Civil de Bahía Blanca confirmaron que esta tarde, alrededor de las 16, una persona de 86 años de edad, identificada como Emma Graiño, falleció a raíz de un incendio producido en Garay 720.

La mujer, según indicaron fuentes oficiales, había sido intervenida quirúrgicamente en las vértebras, por lo que se encontraba inmovilizada al momento del hecho.

Se intentan establecer la causas del inicio del foco ígneo por parte de policía científica e interviene UFIJ Num 7 a cargo de la doctora Domizi. (Fuente y foto La Nueva.). (09-08-25).