Se realiza en el Concejo la sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense

El intendente Juan Chalde, junto a funcionarios de su gabinete de gobierno, asistió en la mañana de este viernes a la sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense, en la instancia distrital, en la cual participaron alumnos de establecimientos educativos del distrito, junto a autoridades educativas y docentes.

Los jóvenes presentaron proyectos concretos sobre distintas problemáticas y temas relevantes, como el trabajo, la inclusión, entre otros.

El encuentro se llevó a cabo en el recinto de sesiones del Honorable Concejo Deliberante.

Chalde dirigió a los jóvenes un breve mensaje durante el desarrollo de la sesión, en el que expresó su satisfacción por la participación de los estudiantes.

Además, resaltó la importancia de esta actividad para la democracia y hizo especial énfasis en la frase final de una de las exposiciones, en la que uno de los estudiantes manifestó que el tiempo de los jóvenes no solo es el futuro, sino también el presente. (08-08-25).

