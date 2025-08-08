Para octubre, la alianza de gobernadores va con Manes en Capital y Randazzo en Provincia

el neurocirujano Facundo Manes finalmente se cambiaría de distrito para recalar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y compartir por una banca en el Senado de la Nación, en una boleta que llevaría como primer candidato a diputado nacional al titular de la Unión Cívica Radical porteña, Martín Lousteau, dentro del espacio Provincias Unidas. Lo que significaría, si llegaran a acceder, un enroque en cuanto a la Cámara que ocupan actualmente.

El espacio propondría a Florencio Randazzo (del partido Hacemos por Nuestro País) como primer candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires. La movida responde a que el radicalismo quiere a ambos nombres pesando en la oferta electoral en territorio porteño y a que al incorporarse la fuerza del cordobés Juan Schiaretti a Somos Buenos Aires (en territorio bonaerense) el caudillo del centro del país avanzó la idea de “mudar” a Manes a la capital argentina para que Florencio Randazzo tuviera vía libre en la lista de diputados.

El segundo casillero de la boleta bonaerense sería ocupado por la radical Danya Tavela, que responde al espacio Evolución.

Provincias Unidas es la coalición federal que impulsan los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Claudio Vidal (Santa Cruz), Ignacio Torres (Chubut) y Claudio Sadir (Jujuy), y que en Córdoba llevaría como primer candidato a diputado nacional al exgobernador y ex candidato a presidente Juan Schiaretti.

Pero el grupo podría quedar ampliado antes del cierre de listas. Al espacio de los gobernadores los sorprendió la presentación por separado de Encuentro Federal, la alianza sellada por Emilio Monzó y Margarita Stolbizer, ya que habían entablado conversaciones y esperaban coincidir todos en un mismo frente.

Pero las heridas del cierre bonaerense, donde ni Schiaretti ni Randazzo movieron demasiado para contener a Monzó y Stolbizer siguen demasiado abiertas. Es allí una de las razones que explican que quienes piensan parecido hayan presentado dos frentes. No obstante, los contactos siguen y podría abrirse un camino de confluencia para culminar todos en una sola lista. Es el deseo de los gobernadores y hay tiempo para consensuar hasta el 17, aunque por ahora integran ofertas electorales diferentes. (08-08-25).