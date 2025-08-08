Anuncian para el 24 un taller gratuito de técnica vocal y un encuentro de coros en el CCM

La Dirección de Cultura de la Municipalidad anunció que el próximo 24 de este mes se realizará un taller gratuito de técnica vocal y un encuentro coral.

A las 16, está prevista la apertura del taller, destinado a docentes, cantantes y público en general.

Los interesados pueden consultar al teléfono 2914442834.

Por otra parte, a las 18, se llevará a cabo un Encuentro Coral con la participación de Vocal Femenino Achiras de Coronel Pringles, la Agrupación Coral Francisco Issaly de Pigüé y el Coro Municipal de Coronel Dorrego.

Toda la actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal (CCM). (08-08-25).