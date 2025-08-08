La ciudad

Anuncian para el 24 un taller gratuito de técnica vocal y un encuentro de coros en el CCM

La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto

La Dirección de Cultura de la Municipalidad anunció que el próximo 24 de este mes se realizará un taller gratuito de técnica vocal y un encuentro coral.

A las 16, está prevista la apertura del taller, destinado a docentes, cantantes y público en general.

Los interesados pueden consultar al teléfono 2914442834.

Por otra parte, a las 18, se llevará a cabo un Encuentro Coral con la participación de Vocal Femenino Achiras de Coronel Pringles, la Agrupación Coral Francisco Issaly de Pigüé y el Coro Municipal de Coronel Dorrego.

Toda la actividad tendrá lugar en el Centro Cultural Municipal (CCM). (08-08-25).

Etiquetas
La Dorrego Send an email
0 Menos de un minuto
Mostrar Más

La Dorrego

Artículos Relacionados

(Entrevista en LA DORREGO) La Peña Nativista festejará este sábado sus 70 años con una cena y la actuación de Los Fronterizos

Se realiza en el Concejo la sesión del Parlamento Juvenil Bonaerense

¿Por qué no son leídas en las sesiones del Concejo las respuestas del Ejecutivo a los pedidos de informes?

(Con video) El abogado dorreguense Marcelo López Mesa participó del debate en el Senado por la reforma de la Corte Suprema

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

© Copyright 2025, Todos los derechos reservados  |  creado por BAHIAHOST Web Hosting Argentina
Web: LA DORREGO AM 1470 Dirección: Maciel 282, Coronel Dorrego Teléfonos / Fax: (02921) 406576 / 409123 Correo electrónico: ladorrego@yahoo.com.ar twitter:@radioladorrego
Volver al botón superior