(Entrevista en LA DORREGO) La Peña Nativista festejará este sábado sus 70 años con una cena y la actuación de Los Fronterizos

Con entradas agotadas, La Peña Nativista celebrará este sábado 9 de agosto, a partir de las 21, su 70° aniversario con una cena y las actuaciones de renombrados artistas del folklore nacional.

Se presentarán los payadores José Curbelo y Pedro Saubidet, Carlos Martínez, el cuerpo de baile de la entidad y el estelar cierre con Los Fronterizos.

“Llegó el día esperado. Este ha sido un un cumpleaños muy esperado. Gracias a Dios, podemos hacer un evento con la dignidad que se merece una institución de este tipo y cumpliendo setenta años”, destacó por LA DORREGO Daniel Civardi, presidente de la Peña.

En relación con la elección de los espectáculos, el dirigente admitió que si bien hay números que pueden ser más atractivos para la juventud, como en su momento llegaron Los Campedrinos y Dos Más Uno, para este especial cumpleaños se pensó en artistas para satisfacer los gustos del público de mayor edad.

A raíz de la expectativa que generó en la comunidad la cena aniversario, ya no quedan localidades disponibles. Civardi pidió disculpas a la gente que, lamentablemente, se quedará afuera del evento.

Luego, confirmó la presencia de representantes de entidades tradicionalistas de Coronel Pringles, San Cayetano, Tres Arroyos y Bahía Blanca, entre otras localidades de la región.

08-08-25