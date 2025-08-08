(Con audio) “40 pymes cierran sus puertas por día en Argentina”

El titular de la entidad que nuclea a Empresarios y Empresarias Nacionales para el Desarrollo Argentino, Leo Bilanski, advirtió sobre la grave situación que atraviesa el sector debido a las políticas del gobierno nacional.

En ese marco, puntualizó que las pymes constituyen “el 98,5% del total de las empresas argentinas. Son el principal empleador del país, brindando trabajo privado y registrado a 4 millones de argentinos y argentinas”.

“Desde que gobierna Milei, cerraron 15 mil empresas. Está peleando cabeza a cabeza con Macri, que se llevó 25 mil en cuatro años”, recalcó en diálogo con Radio Provincia.

Luego, precisó que “40 pymes cierran sus puertas por día en Argentina”, y agregó: “No sirve de nada ir a pedir trabajo a la Iglesia cuando hay un Estado nacional que es una máquina de destruir empresas”.

Respecto al cierre de la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa dispuesto por el Ejecutivo, opinó que, en realidad, “se están escapando ante una realidad nefasta que ellos mismos están generando”.

Bilanski explicó que esta situación “arranca hace un año y medio, cuando Federico Sturzenegger derogó la ley del emprendedurismo”. Al respecto, ironizó: “Te venden en los medios que hay que crear tu propio trabajo, pero por abajo destruyen todas las leyes de financiamiento productivo, capacitación y crédito fiscal”.

En esa línea, recordó que la Secretaría que acaban de disolver “puso miles de millones de pesos en los empresarios de la UIA durante la pandemia. Ahora, esos empresarios se hacen los boludos y dicen que el Estado no sirve para nada”.

“La economía es un entramado interconectado”, indicó el dirigente. “Cuando se cae algo o algún sector es afectado, hay un efecto dominó”. Eso explica que hoy “4 de cada 10 empresas manifiestan incumplimientos en la cadena de pagos; eso es grave y no pasaba desde la pandemia”.

