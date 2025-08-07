Monte Hermoso: Suteryh festejó el 33° aniversario de su nacimiento

El Centro Deportivo y Recreativo Suteryh de Monte Hermoso conmemoró este miércoles 6 el 33° aniversario de su creación con un emotivo encuentro realizado en la sede social, del que participó Hernán Arranz, intendente del balneario.

Ante una nutrida concurrencia, fue presentado el nuevo transporte institucional, se entregaron reconocimientos a quienes formaron parte del crecimiento de la institución. Fue destacado el compromiso y la continuidad del trabajo colectivo. También se exhibió una exposición sobre la historia del club y una muestra de las actividades recreativas a disposición de las familias.

«Nos hemos comprometido en estar con todos, en tratar de que este tipo de organizaciones se desarrollen de la mejor manera, y vamos a hacer lo imposible para seguir en este camino y apoyar a todas las personas que trabajan para el club», enfatizó Arranz.

“Hhay que valorar el trabajo que hacen los padres, las personas que están día a día. Esto es por ustedes, para el desarrollo y para que se igualen, porque el deporte iguala, acerca, y es algo que tenemos que cuidar. Es un orgullo poder estar acompañándolos», añadió.

La jornada contó con la presencia, además, del presidente del Concejo Deliberante local, Diego Ramil, de otras autoridades, ex presidentes, integrantes de la comisión directiva del club y referentes deportivos. (Fuente y foto Noticias Monte Hermoso). (07-08-25).