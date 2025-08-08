13° edición del Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado

Bahía Blanca Plaza Shopping y Cooperativa Obrera anunciaron la apertura de la convocatoria para el XIII Salón Anual de Pintura, Dibujo, Escultura y Grabado, un espacio que refuerza el compromiso de ambas instituciones con el desarrollo cultural y artístico de la región.

Convocatoria y plazos

Inscripción y envío de obra (imagen digital y, opcionalmente, memoria conceptual): 4 de agosto al 14 de septiembre de 2025.

Selección virtual de obras por parte del jurado (Florencia Nieto, Emilce García Garrido y Florencia Breccia): 22 al 28 de septiembre de 2025.

Publicación de artistas seleccionados: 8 de octubre de 2025.

Recepción de obras físicas para exposición (SUM, Bahía Blanca Plaza Shopping): a coordinar tras la selección.

Exposición de obras seleccionadas y premiadas: 10 al 23 de noviembre de 2025.

Bases principales

Podrán participar artistas plásticos mayores de 18 años con residencia permanente en la extensa área de influencia de Cooperativa Obrera (partidos de la provincia de Buenos Aires, departamentos de Neuquén, Río Negro, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y Chubut, indicados en el reglamento).

Se admitirán obras inéditas en pintura, dibujo, escultura y grabado, con medidas y pesos ajustados a las condiciones de exhibición. Cada autor puede presentar una única obra de autoría propia.

La inscripción se realiza exclusivamente a través del formulario disponible en www.cooperativaobrera.coop/lp/salon-de-arte/, donde también se deben adjuntar las imágenes de las obras (300 dpi, JPG) y, si lo desean, hasta 500 palabras de memoria conceptual.

Premios

El comité organizador ha dispuesto un fondo total de $3.200.000 en premios:

1° Premio (adquisición): $2.000.000 (para artistas que no hayan obtenido el primer premio en la edición anterior).

2° Premio: $1.200.000.

El veredicto del jurado, inapelable, se dará a conocer el 25 de octubre de 2025 en el acto de premiación a realizarse en el Centro Cultural de la Cooperativa Obrera (Zelarrayán 560, Bahía Blanca).

Exhibición y difusión

Las obras ganadoras, menciones de honor y aquellas seleccionadas para la muestra virtual serán exhibidas en el Salón de Usos Múltiples del Bahía Blanca Plaza Shopping, donde podrán apreciarse en formato impreso y, posteriormente, en la plataforma digital de ambas instituciones.

Asimismo, los organizadores se reservan el derecho de difundir las imágenes y los nombres de los artistas en medios gráficos y digitales, siempre mencionando la autoría.

Contacto e información

Bases completas y formulario de inscripción:

www.cooperativaobrera.coop/lp/salon-de-arte/

Consultas: cultura@cooperativaobrera.coop (08-08-25).