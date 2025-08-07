Via libre para Somos Buenos Aires: la Junta Electoral rechazó dos pedidos de impugnación

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires rechazó una impugnación presentada contra la alianza Somos Buenos Aires por parte del partido Generación para un Encuentro Nacional (GEN) de Margarita Stolbizer y del Partido del Diálogo de Emilio Monzó, por la presunta presentación irregular de las listas de Somos, objetando que se diera de baja a apoderados del frente sin que existiera la habilitación para hacerlo.

El máximo órgano electoral bonaerense respondió así a la presentación realizada por las apoderadas de ambos espacios, María Lorena Ferrero Faura y Jorgelina López, al considerar que “los partidos impugnantes participaron de la constitución de la alianza transitoria Somos Buenos Aires junto a otras fuerzas políticas provinciales y agrupaciones municipales”, prestando “conformidad expresa con las cláusulas del acta constitutiva, que ahora pretenden desconocer”.

En tal sentido, evalúa que “las impugnantes vulneran el principio de buena fe y contravienen la doctrina de los actos propios, ya que nadie puede ponerse en contradicción con sus propios actos ejerciendo una conducta incompatible con la asumida anteriormente”.

Por otra parte, la Junta también desestimó otro pedido de impugnación presentado por el Partido Política Abierta para la Integridad Social (P.A.I.S.), a través de los apoderados de este espacio, Oscar Alva y Néstor Onzari, en su carácter de presidente y apoderado de dicha fuerza política. (La Tecla). (07-08-25).