(Entrevista en LA DORREGO) Vio la luz Cuadernos del verano, el primer libro de Lucas Beneyto: “Es un acontecimiento absolutamente gratificante para mí”

El escritor y docente dorreguense Lucas Beneyto celebró por LA DORREGO la reciente publicación de “Cuadernos del Verano”, su primer libro, un acontecimiento que describe como “absolutamente gratificante” y profundamente emotivo.

“Estoy muy feliz, es un acontecimiento absolutamente gratificante para mí, realmente me pone muy feliz, me conmueve, realmente me toca fibras muy profundas en mí”, expresó Lucas, quien dijo que, si bien este es su debut en el mundo editorial, escribe desde su adolescencia.

Los poemas que componen “Cuadernos del Verano” son, en su mayoría, de reciente creación, ya que el grueso de los textos fue gestado entre diciembre de 2022 y marzo de 2023, con alguna excepción de épocas anteriores. Admitió que la idea original era simplemente escribir durante todo el verano, de ahí el título del libro.

Si bien su intención original era simplemente plasmar sus pensamientos durante el verano, la idea fue evolucionando hasta convertirse en un libro. “Los textos fueron pensados, por más que no tuviera la idea de hacer un libro, pero al menos para esbozar un libro”, comentó.

El escritor destacó la intrínseca temporalidad de su obra y la recurrencia de ciertos elementos y tópicos a lo largo del poemario.

“Eso es como el cuerpo, son como las hebras de ese tejido que van apareciendo, que creo que es lo que genera también que sea un libro, encontrar esos puntos de contacto, esa constelación de palabras para que, luego, se genere un libro y uno vea que es un libro, que diga ‘acá hay un libro’”, destacó.

Lucas también elogió el trabajo de edición del libro realizado por La Ballesta Magnífica.

21-06-25