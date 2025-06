Riesgosos compromisos para los punteros en el fútbol local

Independiente recibirá a Villa Rosa y Atlético viajará a El Perdido para medirse con SUPA. Son los arriesgados partidos que deberán afrontar este domingo los dos punteros del Torneo Oficial de Fútbol Roberto Tato Rochat por la decimotercera fecha del certamen.

Además, se jugará el clásico serrano.

El programa completo: Independiente vs. Villa Rosa, Suteryh vs. Progreso, Ventana vs. Porteño, SUPA vs. Atlético MH y Ferroviario vs. San Martín.

POSICIONES: Atlético e Independiente, 25; SUPA, 23; Porteño, 22; Ferroviario, 19; Villa Rosa, 17; San Martín, 15; Suteryh, 9; Progreso, 6; Ventana, 5. (21-06-25).