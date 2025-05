El WhatsApp de los vecinos: “El pueblo está muy mugriento”

Send an email

“El pueblo está muy mugriento. Subieron las tasas, alumbrado, barrio y limpieza. Un desastre. Estoy juntando las hojas porque debe hacer dos meses que no barren, no limpian, nada. Están compactadas ya las hojas unas sobre otras, se están secando abajo y se están adhiriendo a los adoquines. Esto no solo ocurre en mi sector”. (Ariel Salazar, vecino de Siria al 600). (23-05-25).