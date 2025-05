Macri cree que es difícil un acuerdo con Milei en la Provincia: «El nivel de agravios hacia el PRO es inaceptable»

En medio de las acusaciones cruzadas por las denuncias vinculadas al proyecto de Ficha Limpia, el exmandatario Mauricio Macri consideró que está empantanada la posibilidad de un acuerdo entre el PRO y La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires y aseguró que «no se había avanzado en nada».

«Esto ha complejizado aún más el intento, que por ahora es solo un intento y que no se había logrado avanzar en absolutamente nada», sentenció Macri sobre la posibilidad de un acuerdo bonaerense.

En declaraciones a radio Mitre, el referente del PRO sentenció: «Yo nunca me he sentido opositor a este gobierno porque las ideas eran mis ideas económicas. El bloque hizo lo que nunca en la política argentina se ha hecho no siendo gobierno por un gobierno. El PRO puso el hombro en todo».

Consultado acerca de si efectivamente es difícil que se concrete un acuerdo bonaerense, Macri evitó dar una respuesta terminante: «Yo diría que hoy estamos en la elección de la Ciudad. Esperaremos al 18 y después del 18 nos trataremos de sentar a ver si en un tono respetuoso».

«La verdad que el nivel de agravios hacia el PRO, hacia Silvia (Lospennato) que en este caso nos representa, la verdad que es inaceptable», disparó.

Al referirse a la caída de Ficha Limpia en el Senado, producto de que dos senadores misioneros cambiaron su voto y bloquearon el proyecto, Macri salió al cruce de las agresiones que realizó el gobierno libertario contra el bloque del PRO, luego de que el presidente Javier Milei calificó de «mentirosa» a la diputada nacional, Silvia Lospennato, quien impulsó la propuesta en el Congreso.

«Los agravios, en todo caso, si los traicionaron los misioneros tendrían que haber sido contra (el exgobernador de Misiones Carlos) Rovira y los misioneros y uno no escuchó ningún insulto…Yo no creo que tenga que insultar a nadie pero, ya que él (Javier Milei) tiene esa forma de comunicarse, debería haber sido para aquel lado. No es nada coherente todo esto», sentenció Macri.

Los dichos del exmandatario se producen en medio de las contradictorias explicaciones que brindó el Gobierno en torno al escándalo de Ficha Limpia, luego de que Rovira admitió que cambió el voto de sus dos senadores por pedido de Javier Milei. En ese contexto, el jefe de Gabinete de la Nación, Guillermo Francos, salió a negar la versión de que el Presidente haya llamado al ex gobernador de Misiones y jefe político de los dos legisladores que hicieron caer la ley. «No tiene ni el teléfono», aseguró el funcionario nacional en radio Rivadavia.

En una extensa entrevista junto a la candidata del PRO en la elección porteña, Macri volvió a disparar contra el entorno del libertario: «A mí lo que me preocupa, y ya lo he dicho antes con algunos de tus colegas en hace un par de semanas, es que nadie lo cuida al Presidente, porque él no tiene acceso a toda esa información por el modo de manejarse. Yo lo veo, él no está en el día a día de la gestión ni del partido político».

Más allá de los cortocircuitos entre las cúpulas del partido amarillo y los libertarios, el presidente del PRO bonaerense, Cristian Ritondo, y el armador de Karina Milei, Sebastián Pareja, mantienen un vínculo fluido con la intención de encaminar un acuerdo, aunque fuentes de ambos espacios precisaron a Clarín que «no va a ser un frente electoral».

«El armado es a nivel dirigentes y no una alianza partidaria. Los que se sumen, bienvenido. Los que deciden quedarse al costado de la ruta, que tengan suerte», enfatizaron a este diario fuentes libertarias que conocen del armado en territorio bonaerense.

En ese contexto, una importante fuente de la Casa Rosada sostuvo que «es muy poco probable que no vayamos a la elección con el sello de La Libertad Avanza» y se arremetió: «Si creen que van a poder imponer condiciones como crear un nombre de fantasía para las boletas están muy confundidos».

«El trabajo con Ritondo es permanente. Ya se avanzaron en 25 de los 135 distritos. La lógica es clara: armar juntos y cumplir con el mandato de Milei, que es ganar la Provincia», reconocieron desde el mundo libertario.

Desde el partido amarillo afirmaron a Clarín que «para analizar la situación en Provincia primero tiene que pasar la elección porteña y esperar a que bajen el nivel de confrontación». Si bien consideraron que «las agresiones forman parte de su estrategia de campaña», en el PRO sostienen que «es parte de la dinámica de ellos llevarse puesto todo lo que tienen por delante» ya que «son arrebatadores».

A pesar de las críticas y chicanas que emiten desde ambas contiendas electores, tanto los dirigentes del PRO como los de La Libertad Avanza coinciden en una idea principal: «Nada modifica la necesidad de ir juntos en la Provincia, porque sino vamos a terminar siendo funcionales al kirchnerismo».

Si bien los libertarios reconocen la intención arrebatarle a Macri el bastión del PRO, también comparten la idea de que el exmandatario y Javier Milei terminen puliendo las asperezas en un encuentro posterior a los comicios del próximo de 18 mayo.

Silvia Lospennato contó que pensó en bajar su candidatura tras la caída de Ficha Limpia

La candidata a legisladora porteña Silvia Lospennato (PRO) admitió que el rechazo al proyecto de Ficha Limpia le generó una «decepción» que la llevó a evaluar la posibilidad de dejar la política.

«Pensé en dejar la política porque lo que me pasó es que me provocó una decepción tan grande, una sensación de frustración», planteó Lospennato, quien lamentó el hecho de que algunos integrantes del Senado de la Nación decidieron «sostener la corrupción».

Y sentenció: «¿Qué sentido tiene hacer política si no vamos a cambiar nada y los poderosos se garantizan impunidad? Corruptos que cuidan a corruptos, que garantizan impunidad. Entonces me generó una decepción muy grande que al final el trabajo no sirve para nada, que no se puede cambiar. Eso fue la decepción, el primer momento, obviamente que no esperaba eso». (Clarín). (10-05-25).