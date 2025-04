(Entrevista en LA DORREGO) «Para las personas con discapacidad o adultos mayores es bastante dificultoso cargar los bidones de agua»

Send an email

En diálogo con LA DORREGO, la concejala Macarena Flores, de Unión por la Patria, explicó los principales aspectos de un proyecto de resolución tendiente a que el Ejecutivo distribuya agua envasada a personas con discapacidad y adultos mayores.

La iniciativa, explicó, se centra en dos ejes principales: la carga de bidones y la higiene en las escuelas.

Flores destacó que muchas personas mayores y con discapacidad enfrentan serios obstáculos al intentar cargar bidones de agua. «Es bastante dificultoso para ellos, especialmente si no cuentan con un medio de transporte. Hay que sortear un montón de dificultades, como el piso mojado, las barandas, las escaleras y las rampas», explicó. Además, mencionó que aquellos que no tienen un vehículo deben recurrir a pagar un remis, lo que complica aún más la situación.

Otro punto que analizó es la falta de control en la higiene de los bidones de agua en las escuelas. «Actualmente, la carga de agua se realiza fuera de los establecimientos educativos, sin ningún tipo de reglamentación sobre cómo sanitizar esos bidones. Esto representa un riesgo para la salud pública, ya que se manipulan por muchas personas y están expuestos a condiciones insalubres», advirtió.

Flores también hizo hincapié en que la Dirección General de Escuelas paga por agua potable para las instituciones, por lo que es fundamental garantizar su calidad. «No sé en qué parte del mundo se ve que se llene un bidón con un fierro y una manguera, sin ningún tipo de control», cuestionó.

A pesar de que algunas escuelas han expresado su inquietud y el Concejo Escolar se ha acercado a dialogar, Flores enfatizó que el problema no es aislado, sino que afecta a todas las instituciones. «Nuestro objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas que tienen más dificultades para manifestarse y desplazarse», afirmó.

La concejala también hizo mención a las soluciones temporales que se han implementado, como la colocación de dispensers comunitarios. «No es la forma adecuada de abordar el problema. Necesitamos soluciones definitivas», subrayó.

La propuesta no prosperó porque fue rechazada por el bloque de UCR – Juntos por el Cambio.

Flores dijo que desde la bancada del oficialismo argumentaron que la municipalidad ya muestra empatía al llevar los bidones a las escuelas y que se depende de la buena voluntad de los vecinos para ayudar a quienes lo necesiten. Sin embargo, insistió en que es necesario contar con personal municipal disponible durante los horarios de atención para ayudar a quienes requieran asistencia.

Recordó que si bien no es el primer proyecto que se presenta sobre la entrega de bidones, reafirmó la importancia de seguir trabajando en esta problemática. «Es fundamental no minimizar estas cuestiones y no dejarlo al azar de la buena voluntad de quienes pasan por allí», concluyó.

14-04-25