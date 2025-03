Para el jefe de asesores de Milei, el problema de Argentina es que «está poblada de argentinos»

Send an email

Ante un grupo de CEOs de petroleras, líderes empresariales, inversionistas multimillonarios y funcionarios gubernamentales, el Jefe del Consejo de Asesores de Javier Milei, Demián Reidel, ponderó los numerosos recursos naturales y beneficios geográficos que caracterizan a la Argentina, y sostuvo: «Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos».

El funcionario de La Libertad Avanza realizó estas declaraciones en la tercera edición del Latam Forum, organizado por el Foro Económico Internacional de las Américas (IEFA), que se realizó el martes en el hotel Four Seasons de Buenos Aires.

En este tipo de encuentros, distintos especialistas se encuentran para disertar sobre energía sustentable y oportunidades estratégicas de inversión en América Latina.

«Tenemos grandes extensiones de tierra con acceso a energía y agua, climas fríos, que es la cereza del postre para el enfriamiento de los sistemas AI; y además, estamos en un área sin conflictos armados, sin tsunamis, sin terremotos. No hay muchos lugares en la Tierra con esas cualidades. Obviamente, el problema es que estas áreas están pobladas de argentinos. Así que ésta es una de las cosas que hemos arreglado. Estamos estabilizando la macro, estamos dándoles el marco legal para explicarles que estamos abiertos a negocios esta vez».

Quién es Demian Reidel

Demian Axel Reidel, con un pasado en JP Morgan y Goldman Sachs, se convirtió en el economista más influyente del círculo íntimo de Javier Milei. En este contexto, el exbanquero es desde diciembre del 2024 el jefe del Consejo de Asesores del Presidente, posicionándose como un pilar fundamental en la formulación de políticas y la dirección económica del Gobierno.

Se graduó en Matemáticas en Harvard y en Física en el Instituto Balseiro. A lo largo de su carrera, forjó un destacado recorrido en el ámbito financiero internacional, pero fue su habilidad para adular y sus conocimientos en relaciones internacionales los que lo catapultaron a convertirse en el nuevo mejor amigo de Milei.

El asesor vivió en Estados Unidos, donde fue trader en Goldman Sachs y JP Morgan. Conocido por su carácter impulsivo y extrovertido, Reidel tiene un perfil audaz, cualidad que lo llevó a ganarse la confianza del mandatario, superando a figuras históricamente influyentes como el ministro de Economía Luis Caputo y el asesor Federico Sturzenegger. Desde sus primeros días como asesor, Reidel demostró ser un aliado estratégico indispensable para Milei, quien le confía hasta la redacción de sus discursos.

Antes de su rol actual, Reidel fundó en 2007, junto al chileno José Luis Daza, QFR Capital Management, un fondo de cobertura que operaba en Estados Unidos.

Empezaron con US$ 20 millones y llegaron a administrar US$ 4.500 millones gracias a una mezcla de investigación cuantitativa, osadía y conocimiento de mercado. Triunfaron en 2008 mientras el mercado se desmoronaba, pero en 2013, con una inesperada alza de tasas, su rendimiento se desplomó. Durante la pandemia lograron repuntar el negocio, pero finalmente debieron cerrar la empresa.

Reidel ocupó el cargo de vicepresidente segundo del Banco Central entre 2015 y 2018, durante la administración de Mauricio Macri. Su paso por la función pública generó controversia debido a sus conexiones financieras y los movimientos durante su mandato.

Convocado desde Estados Unidos por Federico Sturzenegger, Reidel y otros funcionarios fueron acusados por el diputado Rodolfo Tailhade de beneficiar a JP Morgan –su antiguo empleador– a través de movimientos en el tipo de cambio, sincronizados con operaciones del banco, lo que habría generado ganancias indebidas para la entidad financiera.

Además, Tailhade señaló en ese momento, un enriquecimiento significativo en el patrimonio personal de Reidel durante su servicio público, lo que levantó sospechas sobre posibles conflictos de interés.

Asimismo, Reidel es uno de los economistas que más influye en la visión económica del presidente. El exbanquero se define como un «hombre que la ve» en materia de inversiones y repite con orgullo que hace 20 años hizo una tesis sobre inteligencia artificial: «yo la veía hace muchos años», sostiene.

Y por ahí viene la propuesta obsesiva del economista: centrar la economía argentina en los negocios de la inteligencia artificial. La visión de Reidel es ambiciosa, quiere convertir a Argentina en el cuarto polo de inteligencia del mundo, junto a China, Europa y Estados Unidos.

«Argentina tiene un presidente que está realmente presentando las ideas de libertad, baja regulación, libre empresa, y ha capturado la imaginación del mundo tecnológico», afirmó Reidel en entrevistas recientes respecto de la visión que comparten con el Presidente.

Esta propuesta generó críticas debido a la recesión económica actual. Es que el país enfrenta una inflación interanual del 276,4% y una economía que no logra encontrar la luz al final del túnel. Ante este panorama, el futuro próspero que Milei vende en el exterior contrasta con un presente difícil, con más de la mitad de la población bajo la línea de pobreza.

Ante este planteamiento, Reidel sostuvo: «Es la típica, vos usás IA y La Matanza no tiene qué comer. Sí, pero esto viene igual. No es una cosa o la otra; tenés que resolver La Matanza, los comedores truchos, pero hay una revolución tecnológica que es un tsunami y si no te preparás, es criminal», planteó.

El enfoque económico de Reidel llevó al Presidente a realizar numerosos viajes internacionales. En poco más de seis meses, Milei viajó nueve veces al exterior y pasó 38 días fuera del país. Estas giras centradas casi exclusivamente en Estados Unidos y Europa fueron justificadas por el flamante jefe de asesores.

«La gente le tendría que agradecer y no quejarse de que va a recibir un premio, sino pensar por qué hace esto. Porque todas estas cosas ponen a la Argentina nuevamente en el mapa de los países normales. Es como un CEO que va a hacer la presentación de marketing para mostrar sus productos», enfatizó Reidel para dar un espaldarazo a Milei, que ya tiene denuncias en la Justicia por los costos de sus salidas del país.

En la misma línea, Reidel añadió: «El Presidente está poniendo a la Argentina en el mundo, ¿ustedes no se dan cuenta? La gente dice que Elon Musk ‘no invirtió’. Es tan superficial esa mirada. ¿Qué se piensan? ¿Qué la gente invierte dos mil palos en media hora porque se le cantó? Estos tipos tienen guita porque no hacen pavadas».

El funcionario destacó, además, que Milei es “un tipo muy famoso y carismático”, que aparece como un líder mundial por su eje en las ideas de la libertad. “Nunca vi algo así, a veces suena como una exageración, pero como figura política emergente no hay nadie parecido en el mundo. Este interés que genera es bueno para el país, no por sacarse fotos”, planteó el nuevo asesor en jefe de Milei. (Página 12). (22-03-25).