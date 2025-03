Clásico postergado: se jugará el miércoles

Independiente-Ferroviario, que debía jugarse mañana domingo en Villa Rosa, fue suspendido.

¿Motivos? Resguardar el campo de juego tras las lluvias, teniendo en cuenta además que el albiverde debe jugar el lunes ante SUPA.

‍♂️ Es por ello que el derby de Dorrego se postergó al miércoles por la noche.

En tanto el lunes, como estaba previsto, se juega con normalidad la primera fecha del Oficial “Tato Rochat”: VR VS. SUPA, SAN MARTIN VS. PROGRESO, SUTERYH VS. PORTEÑO Y VENTANA VS. MONTE. (Bola 8). (22-03-25).