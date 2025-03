Un grupo de recicladoras ayudan a los bahienses a recuperar sus muebles

Nota de Nicolás Fernández en BH Info

Otro de los tantos buenos gestos que merece ser difundido. En los últimos días, comenzó a circular en las redes sociales la iniciativa de un grupo de recicladoras, que se unieron para llevar a cabo un hermoso acto solidario, que les permitirá a los bahienses recuperar aquellos muebles que parecían perdidos tras las inundaciones del pasado viernes 7 de marzo. Lo que hacen estas mujeres es brindar una asesoría gratuita para que la gente pueda conservar los muebles de sus casas, mejorarlos y, de esa manera, reutilizarlos.

La bahiense Natalia Such, cuyo taller se llama “Renacer”, dio detalles sobre esa movida: “La idea es dar una mano. Cuando salimos a la calle y vimos que la gente había tirado tanto… Entendemos que, ante una situación así, lo primero que una persona quiere es volver a tener una casa ordenada y limpia, más todas las emociones y sensaciones que se te van cruzando. Pero después, cuando estás más acomodado y los días pasen, probablemente venga el arrepentimiento por haberse desprendido de algún mueble que tiene un valor especial, ya sea porque lo heredaste, porque lo compraste con mucho esfuerzo… La razón que fuere”, mencionó.

“Por eso, el propósito es ayudar a recuperar esos muebles. La chica que armó el Reel en Instagram (ver abajo) es de La Plata. Como ellos ya vivieron una inundación, se ofreció para colaborar con Bahía. Marcela es su nombre y su lugar de trabajo se llama ‘La Trementina’. También se sumaron una recicladora de Pigüé y otra de Monte Hermoso. Como nosotros estábamos tan shockedos con lo que estaba pasando, mucha gente de afuera de Bahía empezó a proponer cosas porque la realidad es que podían pensar mejor que nosotros. Y a esta movida se fue sumando más y más gente”, continuó Nati.

“Somos un grupo de recicladoras que nos ofrecemos para dar consejos básicos para conservar aquellos muebles, especialmente de maderas macizas y maderas nobles, que, con una buena limpieza, se pueden dejar a un costadito y más adelante, cuando las prioridades sean otras, arreglarlo o mejorarlo para que vuelva a lucirse”, explicó Such en diálogo con BHInfo.

Por su parte, Marcela, de “La Trementina”, escribió en sus redes sociales: “Como platenses, hablo con el diario del lunes de las inundaciones. Como es de público conocimiento, en mi querida ciudad sufrimos una terrible inundación en el 2013, que hoy la están padeciendo los bahienses. Ya lo vivimos y la experiencia de ver lo que pasa después que se va el agua, se limpia el barro, se desinfecta, ayudamos y nos ayudan, es empezar a reconstruir nuestro hogar”.

“¿Puede parecer algo frívolo pensar hoy en los muebles? Sí, pero te aseguro que no lo es; cuando se perdió todo o casi todo, saber que pudiste salvar algo material y no tener que salir a comprar todooo de nuevo es casi una bendición. No te digo que vas a ponerte hoy a recuperar esos muebles que salvaste, pero a corto o largo plazo, lo vas a poder hacer. Esta acción surge de la solidaridad de muchas de mis colegas que dieron el puntapié inicial y de mi misma cuando vi por televisión los muebles que tiraba la gente y que yo sabía que se podían salvar (no estoy juzgando a nadie, entiendo que en esos momentos no tenés la mente más que para pensar en sobrevivir). Dejo un resumen en el Reel hecho así a los apurones, pero con el corazón puesto en ayudar y a través de lo único que se hacer. Pido que difundan y compartan esta información para que llegue a la mayor cantidad de familias bahienses. Lo urgente es hoy… NO TIRES TUS MUEBLES… Mañana se pueden recuperar. Y por supuesto espero que muchas colegas se sumen a esta acción solidaria colectiva… Porque como digo siempre… JUNTAS SOMOS MEJORES… FUERZA BAHÍA”, cerró el escrito.

LAS RECICLADORAS SON:

– @la_trementina_restauracion_ (La Plata)

– @gabybras_deco (Pigüé)

– @gilda_navarrete_deco (Monte Hermoso)

– @renacer_tallerdemuebles (Natalia)

– @jotape.muebles (también de Bahía) (20-03-25).