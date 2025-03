Liga Profesional de AFA: las transmisiones de LA DORREGO

La fecha 9 del torneo Apertura de la Liga Profesional continuará hoy domingo 9 y mañana lunes 10. Este es el programa de partidos y las transmisiones de LA DORREGO.

Hoy, domingo 9 de marzo

17.00 – Defensa y Justicia vs. Estudiantes (Zona A) (transmisión de LA DORREGO)

17.00 – Aldosivi vs. Tigre (Zona A)

19.15 – River vs. Atlético Tucumán (Zona B) (transmisión de LA DORREGO)

21.30 – Newell’s vs. Belgrano (Zona A)

21.30 – Instituto vs. Godoy Cruz (Zona B)

Mañana, lunes 10

19.00 – Gimnasia vs. Deportivo Riestra (Zona B)

21.15 – Talleres vs. Rosario Central (Zona B)

21.15 – Independiente Rivadavia vs. Unión (Zona A) (09-03-25).