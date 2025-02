Amores imperiales: La escritora de Oriente Diana Arias se sumerge en las historias prohibidas de la realeza

Send an email

Ya no son amores desconocidos ni inmigrantes, pero las historias no dejan de ser apasionadas e intensas, con ¿finales? no siempre satisfactorios; el “felices para siempre” esta vez queda pendiente, con punto final de los finales sin puntos suspensivos, como dice Sabina. Tal vez por esa misma razón estos relatos terminaron siendo eternizados por la historia, más allá de la importancia de sus protagonistas.

Como su nombre lo indica, este Amores Imperiales – Historias de pasión y poder, el nuevo libro de la escritora de Oriente, Diana Arias, se sumerge en ocho relatos verídicos, reconstruidos a través de cartas y diarios íntimos de los amantes: en él se entiende cómo se desmoronó el cuento de hadas entre Sisi y Francisco José I, o cómo conquistó Napoleón Bonaparte a su incomparable Josefina, pasando por Leonor de Aquitania y Enrique II de Inglaterra, hasta la renuncia de Eduardo VIII por Wallis Simpson.

Escrito en colaboración junto con la historiadora Daniela Senés, en la obra las autoras exploran los momentos de intensa conexión de estos y otros grandes personajes de la historia universal, enclavados en un mundo de traiciones y sentimientos arrebatadores: los amores y las pasiones de la realeza a lo largo de los siglos.

“Con Daniela siempre decíamos que queríamos trabajar juntas; es decir, escribir algo entre las dos, y así surgió este libro -cuenta Diana a La Nueva.-. Hicimos un trabajo de investigación, y el resto fue fluyendo”.

En la más de 300 páginas de historias se descubre un pasado donde el amores y amantes debieron enfrentar los estrictos protocolos de la realeza y las intrigas del poder.

“Tratamos de descubrir lo humano de estas personas. Porque más allá de que gobernaran vastos territorios y tomaran decisiones que condicionaba la vida de miles y miles de personas, lo cierto es que no podían vivir el uno sin el otro”, destaca.

Para ello, debieron sumergirse en corredores y salones ornamentados de inmensos palacios, donde esos amantes de sangre azul se conocieron, se desearon y dolorosamente debieron abandonarse.

“Teníamos que elegir algunas historias de las muchas que había, tratando de abarcar todas las épocas posibles. Y para cada una de ellas buscamos que fueran los protagonistas quienes contaran qué había ocurrido, a través de sus cartas y diarios íntimos -explica-. Esos fueron nuestros tesoros más preciados”.

Por supuesto, hay licencias literarias para interpretar las idas y vueltas, las razones y sinrazones que terminaron haciendo eterna cada uno de estos relatos.

“Buscamos reflejar el legado de estos amantes inmortales que, más allá de la leyenda, fueron seres humanos que se amaron, se entregaron y, en algunos casos, perdieron”, señala Diana.

Quiénes son

Diana Arias nació en Oriente, provincia de Buenos Aires. Es licenciada en Comunicación (Universidad Nacional de La Plata) y neuropsicoeducadora.

Apasionada por las historias de amor reales, es una estudiosa del legado que se transmite de generación en generación, que es la base de la cultura argentina y una parte esencial de nuestro pasado.

Publicó los libros Amores inmigrantes y Amores invencibles. Escribió en los diarios La Nación, La Voz del Pueblo y La Nueva Provincia. Se desempeñó en instituciones educativas como profesora, capacitadora y en cargos directivos.

En la actualidad brinda conferencias y participa de los ciclos Grandes Historias de Amor dentro de History After Office.

Daniela Senés nació en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es licenciada en Relaciones Internacionales y se especializó en Didáctica de la Historia, en la Argentina y el Reino Unido.

Apasionada por la historia, enfocó su carrera en despertar interés por el pasado. Formó educadores a nivel nacional y en instituciones internacionales, donde se destacó como jefa de examinadores y asesora pedagógica de la Organización del Bachillerato Internacional.

Viajó por el mundo liderando capacitaciones y compartiendo su conocimiento en más de veinte países.

Es autora de cinco libros en inglés sobre la historia del siglo XX y de Historia a la carta. Es creadora de History After Office, una innovadora experiencia de encuentros que fusiona historia, arte y gastronomía. (La Nueva.). (22-02-25).