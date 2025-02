Los gobernadores radicales salvaron a Milei de la comisión investigadora de la estafa cripto

Nota de Pablo Dipierri en La Política On Line

Los gobernadores Alfredo Cornejo, Maximiliano Pullaro, Leandro Zdero y Gustavo Valdés salvaron a Javier Milei de la creación de la comisión investigadora que impulsaban los propios legisladores de la UCR en el Senado.

A los opositres les faltó un voto para alcanzar los dos tercios de los 72 senadores porque el correntino Eduardo Vischi, que además de ser el jefe de la bancada radical había firmado el proyecto, la mendocina Mariana Juri, el santafecino Carlos Galaretto y el chaqueño Víctor Zimmerman se dieron vuelta.

El resultado fue 47 por la afirmativa y 23 por la negativa, con los dos misioneros, Soña Rojas Decut y Omar Arce, ausentes.

Hasta el miércoles por la noche, se rumoreaba en los pasillos del Congreso que el expediente impulsado por Pablo Blanco, con el acompañamiento de Martín Lousteau, Flavio Fama y Vischi reuniría dos tercios porque podía ser apoyado por la larretista Guadalupe Tagliaferri, Francisco Paoltroni y Mónica Silva, que proponía la creación de una comisión pero bicameral.

Sin embargo, los libertarios comenzaron a ejercer presiones sobre la bancada radical y los números empezaron a ajustarse. «Cornejo, Pullaro y Valdés están apretando a sus senadores para que no voten la comisión», soltó después del mediodía una fuente parlamentaria.

Desde Mendoza, pretendieron desmentir esa versión pero los dos representantes de la provincia cuyana por el partido centenario votaron en sentido distinto. Rodolfo Suárez se pronunció a favor y su colega Juri en contra.

Lo curioso es que a las 16:05 la legisladora acompañó con su voto la habilitación para tratar el tema sobre tablas, pero a las 16:13 se opuso al proyecto en sí. La misma actitud adoptaron la correntina Mercedes Valenzuela, Galaretto y Zimmermann, que estuvo de licencia para ejercer como ministro de Producción de Chaco y Zdero lo autorizó a volver al Senado para votar la suspensión de las primarias y, en este caso, blindar a Milei.

Durante el debate, Lousteau intervino desde su banca y denunció que había «presiones» para que no se vote el expediente que impulsaba el radicalismo, aunque no precisó demasiado al respecto. «Empieza a haber presiones para que no se cree la comisión, para encontrar distintas alternativas para que no haya comisión», dijo. (La Política On Line). (20-02-25).