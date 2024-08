Federico Rasmussen: «Esperemos recuperar la regularidad que estamos buscando»

La dupla Rasmussen-Barrios sale casi de memoria en Godoy Cruz y es una fija en el dibujo táctico defensivo que propone cada partido el DT Daniel Oldrá. Sin embargo, en el último juego contra Argentinos Juniors, el zaguero Coronel Dorrego no fue de la partida en el once inicial por un problema físico que le impidió participar en el triunfo del Tomba por 1 a 0.

El defensor blanquiazul dialogó en el programa deportivo mendocino Ídolos y Anónimos -conducido por Jorge Barbieri y Orlando Abraham- y explicó los motivos que lo llevaron a quedar fuera del equipo. A través de los micrófonos de Radio Jornada 91.9, comenzó diciendo: «Después del partido con River y en la semana previa al juego contra Belgrano, me molestó el nervio ciático. En el segundo tiempo contra Belgrano se me iba durmiendo la pierna y cada vez se complicaba más la situación. En esos casos, no hay que ser egoísta y pensar en el equipo»

Y añadió: «El sábado, previo a la entrada en calor con el grupo, yo estuve apartado con los kinesiólogos, y el dolor se iba intensificando y no me permitía hacer determinados movimientos. Por eso, tomamos la decisión con el cuerpo médico y obviamente con el Gato de no participar»

«El día anterior me infiltré, pero no me calmó para nada.Hoy me tengo que hacer estudios -resonancia magnética-por el dolor. A partir de ahí, veremos como seguimos. Más que muscular, es el nervio ciático», precisó.

Fede se lamentó por no haber podido participar del triunfo ante Argentinos Juniors.»Uno quiere estar siempre. Pero rápidamente cambié el chip y me puse a apoyar a los compañeros. Necesitábamos la victoria. Fue más que merecida, ante un rival importante. Ya estamos pensando en lo que viene» ⁣agregó.

El último sábado, el triunfo de Godoy Cruz llegó a través de la ejecución certera desde los doce pasos de un goleador que volvió a aparecer en escena: Salomón Rodríguez. «Tanto él como Martín Pino son chicos que vienen trabajando para poder tener su oportunidad. Por suerte, Salomón pudo llegar al gol y esperemos que vengan muchos más», se esperanzó.

En la próxima fecha, Godoy Cruz visita a Tigre en el Monumental de Victoria. «Todos los partidos son difíciles, cualquiera le gana a cualquiera. Tigre intenta jugar y tener la posesión de la pelota. Nosotros iremos con nuestras armas a buscar la victoria de visitante» ⁣ ⁣aseguró Rasmussen.

«Sabemos que faltan muchos puntos en juego. Nosotros estamos en pleno recambio y estamos reinventándonos otra vez», ⁣comentó respecto a la actualidad del equipo conducido por Daniel Oldrá.

En el mercado de pases, Godoy Cruz tuvo algunas bajas como la del chileno Thomas Galdames. De sus compañeros laterales, el defensor dijo: «Lucas Arce viene ya desde el año pasado en un buen nivel futbolístico. En el caso de Luciano, con la ida de Thomas, va sumando partidos. Al igual que Daniel Barrea en ofensiva. Las piezas se van ensamblando a medida que transcurren los partidos. Esperemos conseguir la regularidad que estamos buscando»

A los 15′ del segundo tiempo, el mediocampista Nicolás Fernández -cambio obligado- fue sustituido por Gonzalo Abrego. «El Indio estaba con un golpe en el gemelo. En el segundo tiempo le pegaron una patada en la zona y le fue impidiendo correr y por eso pidió el cambio. Ahora tenemos varios días, esperamos que se recupere para el partido contra Tigre. Al ser una semana larga para trabajar, vamos a tratar de recuperar soldados», dijo.

El torneo de la Liga Profesional está muy parejo y todos los partidos son difíciles y disputados. «Definir a un equipo como candidato está complicado. Quizás un mes atrás, River Plate. Pero, en estos momentos del torneo, a todos los rivales les cuesta ganar tres o cuatro partidos seguidos. Hay equipos como River, Boca, Unión de Santa Fe, Huracán, que son duros, porque corren mucho y proponen su estilo de juego. Lanús, con las nuevas incorporaciones, está tratando de lograr y mantener un equilibrio futbolístico», completó. (Fuente Diario y Radio Jornada). (08-08-24).