Esto pasaba hace 5 años – Comerciante víctima de robo: “No hay un plan de seguridad municipal ni policial”

“Una vez más hemos sido víctima del delito a la propiedad, en la ciudad, nuestro comercio, nuestra librería fue violentada, con barretas para romper cerraduras, de puerta trasera del edificio. Arrancaron las luces y sensores de movimiento, y la alarma”, manifestó Luis Balderrama, en relación al nuevo hecho delictivo que sufrió su negocio ubicado en la esquina de Maciel y Perón.

“Un par de cosas para reflexionar además de la bronca que uno tiene: es una seguidilla de hechos que suceden en estos últimos meses y arrebatos callejeros, muy inusual para nuestra ciudad”, agregó.

“Algunas cuestiones: en principio, no hay un plan de seguridad municipal ni por parte de la misma policía; el comisario Gallego no vive en Dorrego, la mayoría de la semana está radicado en Mar del Plata; los patrullajes son en móviles y no caminando; se realizan en la hora pico del mediodía, y por la noche la ciudad está desierta”, agregó.

Luego, mencionó: “Cuál es la función real de ‘la guardia urbana’; la ciudad es oscura en todas sus partes, las luces amarillas no sirven; ¿Hay complicidad, hay remises – taxis – etc. que transportan cosas ajenas a sus dueños?. Hay protección alguna?. Hay zona liberada?. Hay padrinos políticos? yo me pregunto nada más”.

“¿Habrá voluntad para modificar este rumbo dorreguense, desocupación, robos, hurtos, arrebatos y otros”, completó Balderrama.