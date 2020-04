El WhatsApp de los vecinos: preocupa el arribo de gente a El Perdido por algunos accesos

La vecina de El Perdido Candela Lagos envió un WhatsApp a LA DORREGO (2921 493674) con el siguiente mensaje:

“Acá, algunos vecinos estamos preocupados porque todos los accesos del pueblo (están) abiertos cuando en realidad tendría que estarlo sólo lo el principal y con estricto control policial”.

“Acá hay mucho tránsito de camiones que vienen de diferentes partes donde hay coronavirus y de nada sirve si nos cuidamos en casa si después echamos a la suerte nuestra salud por no hacer controles como se debe.Creo que es un bien para todos”.

“Los policías hacen lo que pueden. Ellos también están en riesgo con esta situación, pero tenemos que ayudar entre todos. No se puede elegir quién queda en cuarentena y quién no sólo porque se dan permisos a unos y a otros no. Es injusto”.

“Que nadie se ofenda, sólo es una inquietud de varios vecinos. Acá son pocos policías para estar en varias partes al mismo tiempo. Apelo al sentido común de la gente así hacemos más llevadero esto. Quedémonos en casa”.